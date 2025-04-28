Полузащитник Мирзов допустил, что покинет «Химки» летом

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в разговоре с «Матч ТВ» допустил, что может покинуть подмосковную команду по окончании сезона‑2024/25.

© ФК «Химки»

Мирзов вернулся в «Химки» летом 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня. В текущем сезоне 31‑летний хавбек провел 27 матчей, забил три мяча и отдал голевую передачу.

— Задумывались о своем будущем?

— До конца сезона четыре матча, пока так.

— Летом уйдете из «Химок»?

— Посмотрим, все может быть, — сказал Мирзов «Матч ТВ».

Мирзов — обладатель Кубка России в составе «Тосно». Ранее он выступал за московские «Спартак» и «Торпедо», тульский «Арсенал», нальчикский «Спартак», грозненский «Ахмат» и бакинский «Нефтчи».

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