Защитник сборной Мексики счастлив в «Локомотиве»

Футбольное агентство Balance International Group, представляющее интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, опровергло слухи о возможном уходе футболиста из московского клуба. Ранее журналист Адриан Отео сообщал о потенциальном переходе 28-летнего мексиканца в «Крус Асуль» в летнее трансферное окно.

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В агентстве заявили в интервью «Матч ТВ», что информация СМИ о Монтесе не соответствует действительности, и футболист доволен своим положением в «Локомотиве». Они подчеркнули, что о трансфере в «Крус Асуль» летом речи не идет.

Монтес присоединился к «Локомотиву» осенью 2024 года и с тех пор провел за команду 17 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Железнодорожники» под руководством Михаила Галактионова в весенней части чемпионата одержали всего две победы – над «Пари НН» (3:0) и «Динамо» (2:1). Оба матча состоялись на домашнем стадионе «РЖД Арена».