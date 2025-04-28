Непомнящий: ЦСКА был вознагражден за дисциплинированность

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоялась в субботу, 26 апреля, и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

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