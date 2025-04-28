Карпин рассказал о своем хобби

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что стал чаще играть в падел после ухода из «Ростова», передает Sport24.

«Как я провожу выходные? Езжу на игры РПЛ. И в падел чаще стал играть — появилось больше свободного времени», — сказал Карпин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.