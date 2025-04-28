В «Динамо» рассказали, почему Артура прооперировали в России

Главный сотрудник медицинского штаба столичного «Динамо» Александр Родионов высказался о процессе восстановления бразильского футболиста бело-голубых Артура Гомеса, пояснив, почему операция не была проведена за пределами России.

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«Операцию на ахиллово сухожилие обычно делают в Германии и в Финляндии, но мы понимаем, какая сейчас мировая ситуация, непросто добраться до Финляндии. При повреждении ахилла не происходит пластики поврежденного места, здесь происходит сшивание собственных тканей, поэтому у нас не было времени.В общем, решение провести операцию в Москве — это не финансовый момент, а потому что ситуация требовала неотлагательных действий. Операция Артура прошла отлично, мы всем довольны», — приводит слова Родионова «РБ Спорт».

Латиноамериканский полузащитник «Динамо» Артур получил разрыв ахиллового сухожилия в ничейном матче 24-го тура чемпионата России против «Пари НН» (1:1). Восстановление игрока может занять до восьми месяцев.

Гомес перешел в «Динамо» осенью прошлого года за 5 млн. евро, его трудовое соглашение с москвичами рассчитано до конца июня 2029-го. Предыдущей командой футболиста стал «Крузейро» из чемпионата Бразилии.

В текущем сезоне Артур провел за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильского хавбека в 4 млн. евро.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Отставание от продолжающего лидировать в лиге «Краснодара» составляет 11 баллов за 4 тура до окончания сезона, до попадания в тройку – 4 очка.