Карпин не уверен, что Сантос сыграет за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с будущими вызовами защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в национальную команду.

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«Еще не связывался ни с ним, ни с его представителями. У меня пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать», – приводит слова Карпина Sport24.

Главный тренер сборной подчеркнул возраст игрока и возможность его появления на поле в случае ближайшего допуска национальной команды к международным соревнованиям.

В 2025 году российская сборная под руководством Валерия Карпина одержала две крупные победы – над Гренадой и Замбией с одинаковым счетом 5:0.