Виталий Милонов: «Зенит» – это петербуржский «Майбах». Другие команды выложатся, потом скатываются, а они стабильно в лидерах, как хорошая немецкая машина»
Виталий Милонов считает, что упущенный титул не станет трагедией для «Зенита».
«Я бы не стал сейчас так трагично загадывать. «Зенит» объективно чемпион уже много лет. Чем отличается подлинный профессионализм от несистемного подхода? Иногда бывают всполохи у какой-то команды, выложатся, а потом скатываются вниз. А «Зенит» стабильно лидер. Понимаете? Это как хорошая немецкая машина, хотя сейчас они стали хуже. Да, появлялись более интересные модели и угасали. А немецкие всегда были в топе. Вот «Зенит» — это такой петербуржский, российский «Майбах», – сказал депутат Госдумы.