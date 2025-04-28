Виталий Милонов: «Зенит» – это петербуржский «Майбах». Другие команды выложатся, потом скатываются, а они стабильно в лидерах, как хорошая немецкая машина»

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Виталий Милонов считает, что упущенный титул не станет трагедией для «Зенита».

Виталий Милонов: «Зенит» – это петербуржский «Майбах»
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«Я бы не стал сейчас так трагично загадывать. «Зенит» объективно чемпион уже много лет. Чем отличается подлинный профессионализм от несистемного подхода? Иногда бывают всполохи у какой-то команды, выложатся, а потом скатываются вниз. А «Зенит» стабильно лидер. Понимаете? Это как хорошая немецкая машина, хотя сейчас они стали хуже. Да, появлялись более интересные модели и угасали. А немецкие всегда были в топе. Вот «Зенит» — это такой петербуржский, российский «Майбах», – сказал депутат Госдумы.
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