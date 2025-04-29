Рэшфорд рискует пропустить остаток сезона из‑за травмы

Нападающий «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», рискует пропустить остаток сезона из‑за травмы, сообщает The Athletic.

© Матч ТВ

По информации источника, английский форвард получил травму подколенного сухожилия, из‑за которой не принял участие в полуфинальном матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:3). Футболисту проведут дополнительное обследование, однако ожидается, что Рэшфорду не потребуется операция.

Рэшфорд стал игроком «Астон Виллы» в зимнее трансферное окно, перейдя из «МЮ» на правах аренды. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа нападающего за 40 млн фунтов.

На счету форварда 17 матчей за бирмингемский клуб в нынешнем сезоне, в которых он забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.