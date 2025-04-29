Рэшфорд рискует пропустить остаток сезона из‑за травмы

Нападающий «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», рискует пропустить остаток сезона из‑за травмы, сообщает The Athletic.
По информации источника, английский форвард получил травму подколенного сухожилия, из‑за которой не принял участие в полуфинальном матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:3). Футболисту проведут дополнительное обследование, однако ожидается, что Рэшфорду не потребуется операция.
Рэшфорд стал игроком «Астон Виллы» в зимнее трансферное окно, перейдя из «МЮ» на правах аренды. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа нападающего за 40 млн фунтов.
На счету форварда 17 матчей за бирмингемский клуб в нынешнем сезоне, в которых он забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.