Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил вред Fan ID для клубов. Его слова приводит «Татар-информ».

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Аршавин заявил, что если убрать госфинансирование, то Российскую премьер лигу (РПЛ) можно закрывать. По его мнению, Fan ID и запрет на продажу пива на стадионах мешает командам.

«Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше, и государственное финансирование могло бы уменьшиться. Но все сделано так, что от него не уйти», — заключил он.

Ранее о Fan ID высказался форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба. Игрок заявил, что попросил бы у президента России Владимира Путина отменить паспорт болельщика.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ и финал Кубка России все болельщики, включая детей, обязаны иметь персонифицированные карты зрителя. В ответ на это решение многие активные фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей лиги.