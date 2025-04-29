Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о чемпионской проверке «Краснодара». Эксперт отметил, что «быки» стали набрать максимум очков в матчах, где могли оступиться. Такую удачу нужно заслужить, считает Генич.

© Чемпионат.com