Гендиректор ЦСКА рассказал, когда российские команды вернутся в еврокубки

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал сроки возвращения российских клубов и сборных к участию в международных соревнованиях.

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«Ничего нового, к сожалению, сказать не могу. Действительно, как мне кажется, определенное потепление наступило. Были консультации, попытки предположить, как это все может возобновиться. Но совершенно очевидно, что для того, чтобы полностью вернуться в еврокубки, УЕФА будет ждать окончания переговорных процессов. И только после этого возможно возвращение», – приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

С февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную. По этой сборная России не смогла завершить отборочный раунд на Чемпионат мира-2022 в Катаре и в последние три года проводит только товарищеские матчи. Также российские клубы с 2022 года не принимают участие в еврокубках.

В апреле генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что одним из возможных этапов возвращения российских команд к участие в международных турнирах может стать выступление на нейтральных полях.