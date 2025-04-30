Суперкомпьютер определил главного претендента на победу в ЛЧ

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА после завершения первого матча 1/2 финала турнира между «Арсеналом» и «ПСЖ» (0:1). Вторая полуфинальная игра — между «Барселоной» и «Интером» — состоится сегодня, 30 апреля. Наибольшие шансы выиграть престижнейшее европейское соревнование суперкомпьютер даёт «Пари Сен-Жермен» (38,2%).

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Полностью список команд и их шансы на победу в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

1. «ПСЖ» — 38,2%.

2. «Барселона» — 28,7%.

3. «Интер» — 18,1%.

4. «Арсенал» — 15%.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.