Экс-тренер «Балтики» Игнашевич: пока предложений о работе нет

Российский тренер Сергей Игнашевич заявил «Матч ТВ», что он готов рассмотреть предложение о работе от хорошего клуба, но пока таковых нет.

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Последним местом работы Игнашевича была «Балтика», с которой он дошел до Суперфинала Кубка России и вылетел из РПЛ в прошлом сезоне.

— Чем вы сейчас занимаетесь? Соскучились по работе?

— Смотрю много российского, европейского футбола, матчи сборных. Сейчас за рубежом много хороших игроков, но нет тех глыб, которые регулярно завоевывали «Золотые мячи». Одного‑двух лучших футболистов мира очень трудно выделить по итогам сезона. В свободное время с смотрю футбол, играю в него и в падел с друзьями.

— Когда мы увидим вас на тренерском мостике?

— Если будет предложение от хорошей команды, конечно, я буду его рассматривать. Пока предложений нет, — сказал Игнашевич «Матч ТВ».

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