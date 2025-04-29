Дзюба: «Ментально ощущаю себя лет на 30. Помню, в 29–30 лет ощущал себя королем мира»

Матч ТВ

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что ментально ощущает себя гораздо моложе, чем на самом деле.

Дзюба рассказал, на какой возраст себя ощущает
© Матч ТВ

36‑летний Дзюба в нынешнем сезоне провел за «Акрон» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.

— Вы приближаетесь к возрасту 40 лет. Ментально на сколько себя ощущаете?

— Многовато даете (смеется). Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29–30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным.

Конечно, возраст дает о себе знать, но здесь большая заслуга тренерского и медицинского штабов, они грамотно меня подводят к матчам, я получаю дозированную нагрузку, которая необходима мне.

— Кажется, вы даже чуть подсушились.

— Может, мышечной массы стало чуть больше. Но впечатление обманчивое, вес остается прежним — 99,5 — 99,9 кг, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и FONBET Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол
Артем Дзюба
Акрон