Дзюба рассказал, на какой возраст себя ощущает

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что ментально ощущает себя гораздо моложе, чем на самом деле.

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36‑летний Дзюба в нынешнем сезоне провел за «Акрон» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.

— Вы приближаетесь к возрасту 40 лет. Ментально на сколько себя ощущаете?

— Многовато даете (смеется). Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29–30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным.

Конечно, возраст дает о себе знать, но здесь большая заслуга тренерского и медицинского штабов, они грамотно меня подводят к матчам, я получаю дозированную нагрузку, которая необходима мне.

— Кажется, вы даже чуть подсушились.

— Может, мышечной массы стало чуть больше. Но впечатление обманчивое, вес остается прежним — 99,5 — 99,9 кг, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

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