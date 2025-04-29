«Спартак» приговорит Личку, а «Зенит» прервёт серию ЦСКА? Интриги Кубка России

«Ростов» постарается сорвать московский финал Пути регионов.

© Чемпионат.com

Фонбет Кубок России выходит на финишную прямую. Осталось всего шесть претендентов на победу в турнире. Через пару дней их количество сократится до четырёх.

Для начала немного освежим в памяти регламент. «Зенит» и ЦСКА играют друг с другом в финале Пути РПЛ. Они проведут два матча. Первый пройдёт в Санкт-Петербурге 30 апреля, ответный — в Москве (14 мая). Победитель окажется в Суперфинале (запланирован на 1 июня в «Лужниках»). В двух других парах всё решится по итогам одного матча. Победители через пару недель сыграют друг с другом и определят второго участника Суперфинала.

Год назад «Зенит» оставил ЦСКА без Суперфинала. Оба матча завершились вничью (1:1, 0:0), а в серии пенальти удача оказалась на стороне сине-бело-голубых. Армейцы прибавили во второй части нынешнего сезона. Во-первых, они поднялись с шестого на третье место в РПЛ. Во-вторых, ни разу не проиграли на весеннем отрезке — ни в чемпионате, ни в Кубке. «Зенит» же рискует остаться без золота РПЛ в год 100-летия клуба. Большой вопрос, смогут ли сине-бело-голубые отыграть четыре очка за четыре тура.

Пара «Зенит» — ЦСКА не для любителей «верхового» футбола. Летом 2022 года клуб из Санкт-Петербурга обыграл соперника со счётом 2:1. После этого команды ни разу не забивали больше двух мячей на двоих. Речь, конечно, об официальных встречах. Кстати, в этом сезоне ЦСКА пока не забил ни одного мяча в ворота «Зенита». В первом круге РПЛ армейцы проиграли дома 0:1, а в Санкт-Петербурге команды не порадовали голами. Что было в прошлом сезоне? Пять матчей с учётом Кубка и Суперкубка — и ни одного «верхового».

Важнейшая игра для обеих команд. И это не громкие слова. «Динамо» будет тяжело завершить сезон в первой тройке в РПЛ, а «Спартак» далеко отпустил «Краснодар». Да и опередить «Зенит» будет почти нереально. Однако обе столичные команды сохраняют шансы на итоговую победу в Кубке России. «Спартак» выигрывал турнир всего дважды в XXI веке, «Динамо» — ни разу. Не исключено, что потенциальный вылет из Кубка повлияет на уход Марцела Лички.

В последнее время у бело-голубых огромные проблемы в матчах с красно-белыми. «Динамо» одержало всего две победы в 10 предыдущих встречах и одну — в шести. Печальная статистика! В этом сезоне команды дважды встречались на групповом этапе. Итог: две победы «Спартака». Сначала красно-белые разгромили соперника дома — 3:0. Потом справились с ним в гостях — 3:2 (невозможно забыть гол «легенды» «Спартака» Виллиана Жозе со штрафного). В чемпионате тоже было весело — 2:2. А теперь ещё один грустный для фанатов «Динамо» факт. Их любимая команда не обыгрывает «Спартак» в гостях с 2018 года. С того момента соперники 10 раз встречались на стадионе красно-белых — пять побед хозяев, пять ничьих.

«Ростов» — единственный клуб из оставшихся в Кубке, который не находится в топ-6 РПЛ. В последнее время дела у команды складываются не лучшим образом — пять поражений в восьми матчах во всех турнирах. Впрочем, «Ростов» останется в РПЛ, поэтому может попробовать добраться до очень высокой стадии в Кубке. «Локомотив» одержал всего две победы в шести предыдущих встречах во всех турнирах. С другой стороны, весной команда хорошо играет в Кубке. Она последовательно прошла махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Ахмат» (2:1).

Команды дважды играли на групповом этапе. В обоих матчах победили футболисты «Локомотива». Правда, в Ростове-на-Дону всё дошло до серии пенальти. Статистика не на стороне донского клуба. Четыре предыдущие поездки на стадион железнодорожников — четыре поражения. Более того, «Ростов» не побеждает на домашней арене «Локомотива» с 2021 года.