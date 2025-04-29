Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в «Акроне»

36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём будущем в тольяттинском клубе. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.

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– Конец сезона близок. Что дальше с контрактом?

– Пока ничего не могу сказать. Сезон закончится и будем разговаривать. Да, ведём переговоры с «Акроном», но распыляться не хочу, задача — как можно выше оказаться в таблице, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Российский форвард присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. За этот период Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

После 26 туров чемпионата России «Акрон» набрал 29 очков и занимает 10-е место.