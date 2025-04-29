Комментатор Генич: «Краснодар» играл паршиво в 26-м туре

Генич: «Краснодар» играл паршиво в 26-м туре. Но на этом отрезке сезона пофиг, как играешь
Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». «Быки» обыграли соперника со счётом 3:2.
«Краснодар» играл паршиво, но сейчас такой отрезок сезона, когда пофиг, как ты играешь… «Краснодар» в первом тайме — то ли поле тяжёлое, то ли соперник был тягучим и втягивающий «Краснодар» в этот неудобный футбол. Для такой игры нужен быстрый гол, с ним повезло. Потом у «Краснодара» пусто, ничего не происходит, пропустили красивый, породистый гол. Сравняли и потом из ниоткуда пришёл второй гол, здорово использовали большой коридор. Эдик [Cперцян] красиво забил на индивидуальном мастерстве, Кордоба пенальти заработал. И я подумал: «Насколько „Краснодар“ сейчас волнуется, но клуб понимает, что очки терять нельзя, индивидуальные исполнители делали разницу, хоть это их не лучшая игра». А в конце начали дрожать за результат и в итоге всё могло прийти к ничьей", — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под название «Премьер-лига несправедливости».