Александр Мостовой оценил перспективы ЦСКА в следующем сезоне РПЛ.

© Sports.ru

В 26-м туре чемпионата России армейцы победили «Спартак» (2:1) и поднялись на третье место в турнирной таблице.

– Я остаюсь при том мнении, которое я озвучивал как до, так и после паузы в чемпионате: «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Но я же не Нострадамус, который мог предсказать, что «Спартак» потеряет очки с «Рубином» и «Динамо» из Махачкалы. Это не прогнозируемо, но за это мы футбол и любим.

Мы видели, что ЦСКА до зимней паузы был шестым. Все кричали, что Николича надо чуть ли не убирать, но команда изменилась, пришел Пьянич с огромным опытом, и, может быть, его присутствие и помогло ЦСКА. Он добавил спокойствия, хладнокровия, хотя многие говорили, что Пьянич – уже ни о чем.

Николич в ЦСКА спокойно работает, у него хороший контракт, хорошая обстановка. Работает и работает, так же, контракт есть, деньги платят – что еще нужно?

– Будут ли прогрессировать армейцы?

– Мы же видим, чем отличаются последние сезоны: если раньше за четыре тура до конца «Зенит» становился чемпионом, то в сезоне-2023/24 интрига была до последних секунд. И в этом сезоне такая же интрига. Да и в следующем, мне кажется, будет так же. Если ЦСКА купит одного-двух игроков, укрепится – будет претендовать на чемпионство.

Не вижу принципиальной разницы – что третье, что четвертое место, да даже второе, когда нет еврокубков. Важно только первое место.

Как я и говорил, прошедший тур был определяющим, и две команды могут отказаться от чемпионской гонки, что, в принципе, и вышло, – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.