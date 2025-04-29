Аршавин о России: футбол – это отражение экономики

Андрей Аршавин заявил, что в России – экономика государственных корпораций.

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«Я думаю, что футбол – это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», – заявил Андрей Аршавин на форуме «Знание. Первые» в Казани.

Он также добавил, что, несмотря на общий финансовый контекст, есть положительные примеры, такие как клубы «Акрон» и «Краснодар».