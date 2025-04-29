Радимов: «Спартак» запутался в своих схемах

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились «Спартак» и ЦСКА. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу армейской команды.

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