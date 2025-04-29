Экс-вратарь Габулов: «Динамо» не нужно увольнять Личку

Бывший вратарь московского «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов поделился своим мнением о будущем для «бело-голубых».

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«Кубок — это турнир на вылет. Шансы есть за кубок побороться. Стоит ли оставлять Личку, если клуб ничего не выиграет в этом сезоне? Да. Однозначно», — сказал Габулов Metaratings.

Также Габулов считает, что, несмотря на неплохие результаты и набор очков, «Динамо» пока не научилось справляться с отсутствием Константина Тюкавина. По его словам, команде не хватает очков для борьбы за чемпионство, чего от нее все ожидают.

После 26 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 очков. 5 мая «бело-голубые» сыграют на выезде против «Крыльев Советов». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.