Экс-полузащитник «Зенита» назвал воспитательную меру в отношении Глушенкова

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом ЮДИНЫМ мнением о поведении полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

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После замены на 63-й минуте в матче 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:1) Глушенков не подал руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

– Ждете ли Глушенкова в стартовом составе в матче Кубка России против ЦСКА?

– Не знаю, может такое поведение игрока нормально для кого-то. Как Семак поступит в данной ситуации, сложно сказать. Наверное, нужно преследовать не свои цели, а цели команды. Если Глушенков поможет, значит надо ставить, если нет, то нет. Все зависит от того, как он играет. Но, конечно, не подать руку тренеру – некрасиво.

Если Семак подал ему руку, а он в ответ ее не пожал, то это хамское отношение к человеку, который не только тренер, но и старший по возрасту. Поэтому здесь полное неуважение к человеку. Что касается спортивной составляющей, то это надо принимать решение в зависимости от того, насколько Глушенков сейчас готов помочь команде.

– Не слишком ли много Глушенков себе позволяет? Тем более, что у него не такая результативная игра нынешней весной.

– Если человек так себя ведет, значит с ним надо проводить беседу. Беседу нужно было проводить еще в тот момент, когда Глушенков говорит о своем нежелании играть. Наверное, еще тогда надо было это пресечь. Как сейчас тренер может с ним поступить? Наказать его каким-то образом? Но есть ли у него это в контракте? Сложно сказать. Раньше тренер мог спокойно наказать футболиста.

Есть ли какие-то санкции или нет этих санкций? Потому что когда иностранцы вовремя не приезжали на сборы, то, по-моему, никаких санкций не было. Я считаю, что если человек не приехал на сборы, то он должен понести какое-то наказание или должна быть какая-то уважительная причина. То же самое и с Глушенковым. Если он так себя ведет, то должно быть какое-то наказание, чтобы другим футболистам было неповадно.

– Как оцените трансфер Глушенкова в «Зенит»? Вначале очень ярко сыграл, сейчас несколько сдал.

– Мы же его оцениваем как футболиста. Как футболист Глушенков достаточно хороший и квалифицированный. Он это подтверждал в начале сезона. Что потом произошло? Мы не можем этого знать, так как находимся вне коллектива. Может Глушенков физически не готов, может еще что-то. Он подтверждал тот факт, что является квалифицированным футболистом, и в «Локомотиве», и сразу после перехода в «Зенит». Глушенков достаточно хороший футболист.