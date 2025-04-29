«Это мастерство!» Генич оценил звёздного новичка «Зенита»

Чемпионат.com

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил игру звёздного новичка «Зенита» Луиса Энрике в матче с московским «Динамо». Игра 26-го тура РПЛ проходила на минувших выходных и завершилась вничью — 1:1.

Генич оценил звездного новичка «Зенита»
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«Он сыграл великолепно. И это при том, что «Динамо» его всё время запускало в штрафную, не встречало у бровки. Раз замах, два замах, бедный Касерес, бедные защитники. Фернандесу, наверное, позвонки массажист всячески мял после игры (улыбается). Возможно, у Энрике где-то были лишние движения, но понятно, что это был уровень, мастерство!» — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

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