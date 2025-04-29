Генич оценил звездного новичка «Зенита»

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил игру звёздного новичка «Зенита» Луиса Энрике в матче с московским «Динамо». Игра 26-го тура РПЛ проходила на минувших выходных и завершилась вничью — 1:1.

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