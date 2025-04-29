Московское «Динамо» договорилось о сотрудничестве с производителем пива

Московское "Динамо" объявило о заключении договора о сотрудничестве с пивоваренной компанией "Балтика".

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Сообщается, что заключенный договор рассчитан на срок до 2027 года. В рамках этого партнерства компания на домашних играх бело-голубых будет проводить предматчевые активности для болельщиков, а также получит возможности для брендинга на динамовском стадионе "ВТБ Арена". Кроме того, представители "Динамо" и "Балтики" выразили солидарную позицию по вопросу отмены запрета продажи пива на стадионах.

После 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московское "Динамо" имеет в своем активе 47 очков, с которыми располагается на пятом месте в турнирной таблице.