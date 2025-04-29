Генич отметил игровые проблемы «Зенита»

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич высказался об игровых проблемах санкт-петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ нынешнего сезона, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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