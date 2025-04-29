Ротенберг хочет назначить Гильерме спортивным директором «Локомотива»

Борис Ротенберг рассматривает вариант с назначением Маринато Гильерме на пост спортивного директора «Локомотива», если после этого сезона займёт место гендиректора клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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На текущий момент Борис Ротенберг занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». Экс-вратарь железнодорожников Маринато Гильерме выступал в составе московского клуба с 2007 по 2024 год.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Ротенберг станет генеральным директором столичного клуба в случае, если итоги сезона будут оценены как неудачные.