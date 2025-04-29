Футболист «Реала» Менди выбыл до конца сезона и пропустит клубный ЧМ

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил травму четырехглавой мышцы бедра, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Французский футболист был заменен в начале первого тайма финального матча Кубка Испании против «Барселоны» (2:3 после дополнительного времени).

— После тестов, проведенных медицинским департаментом клуба, у игрока диагностирован разрыв сухожилия в правой четырехглавой мышце бедра. Клуб будет следить за его состоянием, — говорится в сообщении.

По данным As, 29‑летний защитник пропустит 10–12 недель. Он больше не сыграет в нынешнем сезоне и пропустит клубный чемпионат мира, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

В текущем сезоне Менди провел 31 матч за «Реал» во всех турнирах, отметился двумя голевыми передачами.

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