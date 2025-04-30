Стали известны детали переговоров «Спартака» и Станковича по новому контракту

Появились новые подробности переговоров «Спартака» и главного тренера Деяна Станковича по поводу продления сотрудничества. Так, московский клуб предлагает сербскому тренеру продлить контракт до лета 2028 года, сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

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Ранее появлялись новости, что первый этап переговоров Станковича и «Спартака» прошёл успешно. Сделка может быть закрыта ближе к концу мая.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Он подписал с красно-белыми контракт сроком на два годы. Под руководством серба «Спартак» уже дошёл до финала Пути регионов Кубка России. Что касается РПЛ, то там москвичи занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.

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