Станкович назвал блестящей игру "Спартака" в матче Кубка России с "Динамо"

Футболисты московского "Спартака" были настоящими героями в матче второго этапа 1/2 финала плей-офф "пути регионов" Фонбет - Кубка России со столичным "Динамо", команда показала блестящую игру. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Деян Станкович.

Как сообщал ранее ТАСС, во вторник "Спартак" на своем поле обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Первый гол за красно-белых забил нападающий Ливай Гарсия.

"Я действительно удовлетворен игрой Ливая, в гибридной манере сыграл, - сказал Станкович. - Мы готовили такую игру, верили в это, сегодня сработало. Если посмотрим гол Ливая, то был момент два в два, была идеальная подача от Маркиньоса. Очень рад за Ливая, надеюсь, что этот гол его разблокирует, он продолжит забивать".

"Конечно, хочу поблагодарить ребят, футболистов, им было непросто после прошлой игры восстановиться психологически и физически. Сегодня сыграли блестяще. Было тяжело, но они не сдавались, бились до конца. Это герои, настоящая команда была на поле", - добавил Станкович.

В финале "пути регионов" "Спартак" сыграет с победителем матча "Локомотив" - "Ростов", который пройдет 30 апреля.