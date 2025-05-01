Названы пять футболистов «Спартака», претендующих на звание лучшего игрока апреля

Московский «Спартак» назвал список футболистов клуба, номинированных на звание лучшего игрока команды по итогам апреля. Как сообщает официальный сайт красно-белых, в число претендентов вошли полузащитники Кристофер Мартинс, Эсекьель Барко и Наиль Умяров, а также вингеры Тео Бонгонда и Маркиньос.

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В апреле московский «Спартак» провёл шесть матчей в Российской-Премьер-Лиге и Кубке России. В 23-м туре РПЛ красно-белые разгромили «Ростов» (3:0), в 24-м туре уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2). Матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов с «Уралом» завершился разгромной победой (3:0).

В 25-м туре футболисты «Спартака» победили «Акрон» (3:2), а в 26-м — уступили ЦСКА (1:2). Завершился месяц для подопечных Деяна Станковича победой в дерби над «Динамо» в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов. Лучший игрок месяца в «Спартаке» будет выбран по итогам опроса болельщиков на официальном сайте, который завершится 3 мая.