Зеедорф назвал единственный клуб из России, который им интересовался

Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф рассказал, какой российский клуб проявлял к нему интерес во времена игровой карьеры.

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— К вам когда-либо проявляли интерес российские клубы?

— Не особо. Только «Анжи», когда там играл Это’О, но тогда не было никакой конкретики, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В махачкалинском «Анжи» в начале 2010-х годов выступали такие звёзды мирового футбола, как Роберто Карлос и Самуэль Это'О, главным тренером команды был Гус Хиддинк, ранее возглавлявший сборную России.

Полное интервью с Кларенсом Зеедорфом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.