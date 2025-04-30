Стало известно, какую зарплату саудовский клуб предложил Анчелотти

Неназванный футбольный клуб из Саудовской Аравии предложил главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти щедрый контракт на € 50 млн. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, итальянский специалист не будет отказываться от такого предложения. Ранее сообщалось, что тренер «сливочных» отказался возглавить сборную Бразилии, несмотря на то что Бразильская конфедерация футбола (CBF) и Анчелотти были близки к завершению переговоров.

Также в СМИ сообщалось, что клуб, который предлагал рекордное предложение Карло Анчелотти, «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда.