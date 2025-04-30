Зеедорф объяснил причины спада «Реала» при Анчелотти

Экс-полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф высказался об игре мадридского клуба в текущем сезоне. Также он ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

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— Как бывший игрок «Реала» скажите, что сейчас происходит с клубом?

— Ничего особенного. Нельзя же всё время побеждать. «Реал» выиграл столько! Анчелотти побил рекорды, а в этом сезоне не получается. Так бывает. В следующем сезоне команда снова поборется за трофеи.

— Похоже, уже без Анчелотти.

— Хорошо. Возможно, его цикл завершается, если вообще в этом дело. Стоит уважать тренера за то, чего он добился. Лучший тренер в истории Лиги чемпионов. Он выиграл этот турнир даже с перестраивающимся «Реалом». Вдумайтесь в это! Мне кажется, людям нравится наблюдать за падениями других, но ни одна команда не может выигрывать всегда. Возможно, в клубе считают, что требуется новая перестройка. Пускай так, но это не отменяет величия Анчелотти, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.