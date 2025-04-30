В РФС вынесли вердикт по матчу «Урала», который считали договорным

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов вынес вердикт по матчу 28-го тура Первой лиги «Урал» — «Нефтехимик» (3:2). В СМИ ходили слухи, что эта игра могла быть договорной. Однако в РФС по итогам проверки не нашли доказательства в пользу договорного характера матча.

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