Дмитрий Тарасов рассказал, что поменял бы в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал «Матч ТВ», что добавил бы в состав железнодорожников больше опытных футболистов, чтобы команда не проваливалась по игре.

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«Локомотив» после 26 матчей занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. В следующем туре московский клуб 3 мая сыграет на своем поле с «Оренбургом».

— «Локомотив» сделал акцент на молодежь, хочет развивать своих футболистов. Поэтому результат не стабилен: то вверх, то вниз. Направление правильное, но я бы добавлял более опытных игроков, чтобы не было больших провалов, — сказал Тарасов «Матч ТВ».

Тарасов — чемпион России и трехкратный обладатель Кубка страны в составе «Локомотива».

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