Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв назвал причины поражения от «Спартака»

Чемпионат.com

Голкипер «Динамо» Москва Андрей Лунёв высказался по итогам матча второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».

Вратарь «Динамо» назвал причины поражения от «Спартака»
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— Почему не получилось выиграть у «Спартака»?

— Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, потому, что мы забили один мяч, а соперник — два.

— Сложно ли было отразить мячи, забитые в ваши ворота?

— По первому мячу у меня есть вопросы. Надо его анализировать, — приводит слова Лунёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо», состоялся накануне. Команды играли на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене». Победу в поединке со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака». Таким образом, красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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