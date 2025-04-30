Вратарь «Динамо» назвал причины поражения от «Спартака»

Голкипер «Динамо» Москва Андрей Лунёв высказался по итогам матча второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».

— Почему не получилось выиграть у «Спартака»?

— Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, потому, что мы забили один мяч, а соперник — два.

— Сложно ли было отразить мячи, забитые в ваши ворота?

— По первому мячу у меня есть вопросы. Надо его анализировать, — приводит слова Лунёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо», состоялся накануне. Команды играли на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене». Победу в поединке со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака». Таким образом, красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.