Дзюба рассказал, когда ждет возвращения российских команд на мировую арену

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что ожидает возвращения сборной России и клубов к международным матчам в 2026 году. При этом 36-летний форвард подчеркнул, что сам он вряд ли уже примет участие в этих встречах.

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— Есть ощущение, когда сборную и клубы вернут на международную арену?

— Все ждут возвращения в Европу. Наверное, через сезон стоит ждать, но я вряд ли это уже зацеплю, — приводит слова Дзюба «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.