«Динамо» готово расстаться с Макаровым в летнее трансферное окно

По информации СМИ, правый вингер московского "Динамо" Денис Макаров может продолжить карьеру в другом российском клубе.

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Сообщается, что один из клубов Российской Премьер-Лиги заинтересован в услугах 27-летнего футболиста. При этом бело-голубые готовы в ближайшее летнее трансферное окно рассмотреть предложения других клубов по игроку.

Денис Макаров является игроком московского "Динамо" с августа 2021 года. Действующий контракт вингера с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,8 миллион евро.

В текущем сезоне на счету Макарова 18 появлений на поле в официальных матчах, 3 забитых гола, 5 отданных голевых передач, 2 полученные желтые карточки.