Вратарю ПСЖ Сафонову может грозить уголовное дело

Бывшая жена вратаря сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Казачек потребовала завести на голкипера уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал «Baza Sport».

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По информации источника, Казачек написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь бывшего к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Сотрудники ФССП начали доследственную проверку.

Адвокат спортсмена заявил, что все необходимые документы уже направил в нужную инстанцию, а также подчеркнул, что Сафонов регулярно платит алименты.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.