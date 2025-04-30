Порноактриса рассказала, что ее не пустили на матч «Ноттингем Форест».

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25-летняя британская порноактриса Бонни Блю (настоящее имя – Тиа Эмма Биллинджер) и создательница контента для платформы OnlyFans заявила, что сотрудники «Сити Граунд», домашнего стадиона «Ноттингем Форест», выдворили ее с арены, а клуб АПЛ пожизненно запретил ей посещать игры.

Бонни, утверждающая, что у нее был секс с 1057 мужчинами за один день, рассказала, что собиралась «доставить удовольствие» футболистам и болельщикам на игре.