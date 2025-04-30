Назван тренер, идеям которого следует наставник «Ростова» Альба
Главный тренер «Ростова» Хонатан Альба следует идеям своего предшественника Валерия Карпина, потому команда не просела после того, как Карпин покинул пост, сосредоточившись на работе в сборной России. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в преддверии кубкового матча красно-зеленых с ростовчанами.
«Не думаю, что команда сильно просела. Наоборот, я вижу руку Карпина, Альба мало что меняет. Он следует тем канонам, которые проповедует Карпин. И человек, который долго с ним работал, не может по-другому смотреть на футбол, они примерно одних взглядов. У «Ростова» бывают спады — состав нестабильный, скамейка короткая. Очень много молодежи, которой Альба доверяет — поэтому спады бывают. Но «Ростов» способен дать бой «Локомотиву», которому будет совсем непросто. И все же мне кажется, что «Локомотив» будет выглядеть посильнее», — считает Наумов.
Матч полуфинала Пути регионов Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» состоится на «РЖД Арене» в среду, 30 апреля. Игра начнется в 18:00 по московскому времени, соперников рассудит Владимир Москалев.