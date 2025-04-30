Мостовой высказался о Личке в «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением, оставят ли Марцела Личку главным тренером московского "Динамо".

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"В чемпионате они, скорее всего, останутся пятыми, из Кубка вылетели, печально по результатам. Но тут надо понимать, что Тюкавин вылетел с травмой. Без Тюкавина нет наконечника, отсюда и потеря очков. Моментов миллиард, а забить никто не может. В тройку попасть будет очень сложно, если справятся — молодцы. Но когда в еврокубках не играешь, пофиг, какое место занял, если ты не чемпион", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Марцел Личка занимает должность главного тренера московского "Динамо" с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/24 завоевали бронзовые медали чемпионата России. А в текущем сезоне "Динамо" после 26-го тура Российской Премьер-Лиги имеет в своём активе 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице (отставание от третьего места на данный момент составляет 4 очка).

Кроме того, подопечные Марцела Лички прекратили своё участие в Кубке России, проиграв на стадии второго этапа 1/2 финала Кубка России московскому "Спартаку".