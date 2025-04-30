Мостовой высказался о Личке в «Динамо»

Мостовой - о Личке в "Динамо": без еврокубков пофиг, какое место занял, если ты не чемпион
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением, оставят ли Марцела Личку главным тренером московского "Динамо".
"В чемпионате они, скорее всего, останутся пятыми, из Кубка вылетели, печально по результатам. Но тут надо понимать, что Тюкавин вылетел с травмой. Без Тюкавина нет наконечника, отсюда и потеря очков. Моментов миллиард, а забить никто не может. В тройку попасть будет очень сложно, если справятся — молодцы. Но когда в еврокубках не играешь, пофиг, какое место занял, если ты не чемпион", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Марцел Личка занимает должность главного тренера московского "Динамо" с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/24 завоевали бронзовые медали чемпионата России. А в текущем сезоне "Динамо" после 26-го тура Российской Премьер-Лиги имеет в своём активе 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице (отставание от третьего места на данный момент составляет 4 очка).
Кроме того, подопечные Марцела Лички прекратили своё участие в Кубке России, проиграв на стадии второго этапа 1/2 финала Кубка России московскому "Спартаку".