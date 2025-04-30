Президент ФНЛ допустил, что четыре клуба из Первой лиги выйдут в РПЛ по итогам сезона

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов не исключил, что четыре команды, выступающие в МЕЛБЕТ‑Первой Лиге, выйдут в МИР Российскую премьер‑лигу (РПЛ) по окончании текущего сезона.

© Матч ТВ

После 30 туров в Первой лиге турнирную таблицу возглавляет «Балтика». Вторым идет «Торпедо», третьим — «Черноморец», четвертым — «Сочи».

— Есть нормальный и стандартный спортивный процесс, при котором команды выходят в РПЛ и спускаются в Первую лигу. И кто знает, что будет в следующем сезоне. Также в нынешнем году помимо «Урала», «Балтики» и «Сочи», которые попали к нам из РПЛ, есть ещё «Торпедо», «Черноморец» и «СКА‑Хабаровск», которые борются за повышение в классе — это клубы, которые и в прошлом году были у нас и провели большую работу над тем, чтобы показывать те результаты, которые мы все сейчас наблюдаем. В следующем году, уверен, мы также увидим амбициозные клубы из нынешнего состава участников, которые будут ставить себе четкую задачу. Это могут быть, например, тот же «СКА‑Хабаровск», «Родина», «Арсенал» и др. Поэтому мы не опасаемся, а принимаем ситуацию, которая складывается здесь и сейчас и работаем с этим.

— Глядя на турнирные таблицы, можете всерьез представить, что сразу четыре команды из Первой лиги выйдут в РПЛ?

— Однозначно такой вариант возможен. Нынешний розыгрыш очень интригующий и мы видим, что количество претендентов на повышение выше, чем количество мест, которые позволяют выйти напрямую или принять участие в стыковых матчах. Уверен, что две команды, которые попадут в зону стыков, покажут себя с наилучшей стороны. Мы в это верим, — приводит слова Измайлова Betonmobile.

Прямые трансляции матчей РПЛ и Первой лиги смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.