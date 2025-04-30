Карло Анчелотти еще может возглавить сборную Бразилии.

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Главный тренер «Реала» был близок к назначению на аналогичный пост в бразильской сборной, однако сообщалось, что сделка сорвалась. Одной из ключевых причин такого развития событий указывали нежелание «сливочных» отпускать итальянца до клубного чемпионата мира и отказ в выплате специалисту компенсации за последний год контракта.

Однако, как утверждает Marca со ссылкой на источники из окружения Карло, тренер не настаивал на получении денег от «Мадрида», а клуб не чинил ему никаких препятствий в связи с новой работой.

Также сообщалось, что сделка с Бразилией могла сорваться из-за интереса к Анчелотти со стороны саудовского клуба – «Аль-Хилаль» якобы готов платить ему 50 миллионов евро в год. Однако некоторые представители тренера ничего не слышали о таком предложение, поэтому, если оно и есть, то нет никакой конкретики.

Наконец, говорят также о том, что у Анчелотти есть опасения по поводу переезда в Бразилию, в том числе в плане безопасности.

При этом журналист RadioMarca Рамон Альварес де Мон утверждает, что назначение Анчелотти на пост тренера сборной Бразилии еще возможно.

Карло и представители Бразильской футбольной конфедерации (CBF) продолжают вести переговоры и корректируют имеющийся проект контракта. Новая встреча между сторонами запланирована на сегодня. Анчелотти считает, что у «Реала» не возникнет никаких проблем в связи с его уходом.

Инсайдер заявляет, что важную роль играет вопрос налогов. Если тренер будет руководить «Реалом» на КЧМ, то должен будет выплатить солидную сумму в налоговую службу Испании, но при этом он не останется тренером команды в следующем сезоне.