Гендир «Динамо» раскритиковал главу судейского комитета

Гендир московского «Динамо» Павел Пивоваров раскритиковал работу председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева.

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Ранее Каманцев заявил, что нет возможности не назначать на матчи «Динамо» арбитра Сергея Карасева.

«Каманцев отвечает за эту функцию, за то, чтобы она осуществлялась корректно и развивалась. Судейство стало хуже», – цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Карасев отсудил встречу 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (3:1). После того матча руководство бело-голубых начало подозревать арбитра в попытках засудить команду.

Карасев также обслуживает матчи чемпионата Саудовской Аравии.

Каманцев занимает должность с 2022 года.