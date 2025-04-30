Гендир «Динамо» раскритиковал главу судейского комитета Каманцева
Гендир московского «Динамо» Павел Пивоваров раскритиковал работу председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева.
Ранее Каманцев заявил, что нет возможности не назначать на матчи «Динамо» арбитра Сергея Карасева.
«Каманцев отвечает за эту функцию, за то, чтобы она осуществлялась корректно и развивалась. Судейство стало хуже», – цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».
Карасев отсудил встречу 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (3:1). После того матча руководство бело-голубых начало подозревать арбитра в попытках засудить команду.
Карасев также обслуживает матчи чемпионата Саудовской Аравии.
Каманцев занимает должность с 2022 года.