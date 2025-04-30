«Зенит» и «Динамо» оштрафовали КДК РФС за поведение болельщиков.

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26 апреля московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в рамках 26-го тура Мир РПЛ.

«Динамо» и «Зенит» за скандирования болельщиков оштрафованы на 40 тысяч рублей каждый», – сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Напомним, что во время первой половины встречи болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола».