"Ростов" обыграл "Локомотив" и вышел в финал "Пути регионов" Кубка

Вторым участником финала нижней части сетки Кубка России ("Пути регионов") стал "Ростов", обыгравший в гостях "Локомотив" со счетом 2:0.

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Для "железнодорожников" прошедшая встреча была ключевой в сезоне, поскольку Кубок оставался единственным шансом для москвичей завоевать трофей. То же самое касалось и ростовчан. Небольшое предпочтение в этой паре эксперты отдавали "Локомотиву", даже несмотря на то, что в сегодняшней игре участия не принимал лидер "красно-зеленых" Алексей Батраков.

Без Батракова "Локо" был бессилен в атаке, да и в обороне проблем у команды Михаила Галактионова хватало. Ростовчане забили по голу в обоих таймах (отличились с пенальти Максим Осипенко и Егор Голенков) и вышли в финал "Пути регионов", где их ждет "Спартак".

Решающий матч "Пути регионов" между "Спартаком" и "Ростовом" состоится 13 мая в Москве. Победитель этой встречи примет участие в Суперфинале Кубка России, который пройдет 1 июня в "Лужниках".