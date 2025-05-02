Названа дата финала пути регионов Кубка России по футболу

Финал пути регионов Кубка России по футболу состоится 15 мая.

В этот день на домашнем стадионе московский "Спартак" примет футбольный клуб "Ростов". Начало встречи в 20.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба турнира.

Также было названо время ответного матча финала пути РПЛ между московским ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Игра состоится 14 мая в 19.30.

В первой встрече команда Сергея Семака победила со счетом 2:0.

Победители этих матчей встретятся в суперфинале Кубка России, который состоится 1 июня на стадионе "Лужники".

"Зенит" защищает титул действующего обладателя этого трофея.