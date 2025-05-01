«Барселона» и «Интер» сыграли результативную ничью в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Испанская «Барселона» сыграла вничью с итальянским «Интером» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

© Газета.ru

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 3:3. Самый быстрый гол в истории полуфиналов этого турнира забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам уже на 30-й секунде. Удвоил преимущество итальянцев Дензел Дюмфрис на 21-й минуте, однако «Барселона» сравняла счет еще до перерыва: на 24-й минуте забил Ламин Ямаль, а на 38-й — Ферран Торрес. На 64-й минуте Дюмфрис оформил дубль, однако уже через минуту автогол на свой счет записал вратарь «Интера» Ян Зоммер.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча в этой паре состоится 6 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.