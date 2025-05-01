ФК «Динамо» объявил об уходе Марцела Лички с поста главного тренера

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды.

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Во вторник «бело‑голубые» уступили «Спартаку» со счетом 1:2 в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. В МИР РПЛ за четыре тура до конца чемпионата «Динамо» занимает пятое место, набрав 47 очков.

— «Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу — под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне‑2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото. Желаем Марцелу удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении «Динамо».

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Соглашение с чехом было рассчитано на один год и с возможностью продления на сезоны‑2024/25 и‑2025/26 при достижении определенных условий. В мае 2024 года благодаря попаданию «Динамо» в топ‑3 РПЛ контракт Лички автоматически продлился до конца сезона‑2024/25.